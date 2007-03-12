Тьерри Анри: «Под руководством Гвардиолы я заново научился играть в футбол»

Бывший форвард «Арсенала» и «Барселоны» рассказал об опыте работы с Хосепом Гвардиолой.

«В 30 лет под руководством Гвардиолы я заново научился играть в футбол. После всего, чего я достиг на клубном и международном уровне к тому моменту, я внезапно увидел игру по-другому. Ко мне пришло понимание позиционной игры, пространства и того, что нужно выкладываться на 100% во всех аспектах.

Его можно назвать даже слишком умным, что иногда приводит к некоторым проблемам. Он столько всего видит, что можно исправить и изменить, что может поменять тактику 5 раз за тайм.

С точки зрения внимания к деталям Гвардиола не имеет себе равных. Вот представьте, я говорю вам: «Мы встретимся в Лондоне», но не даю ни адреса, ничего. Гвардиола – не такой. Он позаботится и об адресе, и о машине, и о GPS, и обо всем остальном», – рассказал Анри.