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    Тьерри Анри: «Под руководством Гвардиолы я заново научился играть в футбол»

    Теги Тьерри Анри Барселона примера Испания Пеп Гвардиола

    Бывший форвард «Арсенала» и «Барселоны» Тьерри Анри рассказал об опыте работы с Хосепом Гвардиолой. 

    «В 30 лет под руководством Гвардиолы я заново научился играть в футбол. После всего, чего я достиг на клубном и международном уровне к тому моменту, я внезапно увидел игру по-другому. Ко мне пришло понимание позиционной игры, пространства и того, что нужно выкладываться на 100% во всех аспектах. 

    Его можно назвать даже слишком умным, что иногда приводит к некоторым проблемам. Он столько всего видит, что можно исправить и изменить, что может поменять тактику 5 раз за тайм. 

    С точки зрения внимания к деталям Гвардиола не имеет себе равных. Вот представьте, я говорю вам: «Мы встретимся в Лондоне», но не даю ни адреса, ничего. Гвардиола – не такой. Он позаботится и об адресе, и о машине, и о GPS, и обо всем остальном», – рассказал Анри. 

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