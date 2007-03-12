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    Салах частично оплатил операцию по пересадке костного мозга больного раком ребенка

    Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Мохамед Салах

    Полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах взял на себя часть расходов по пересадке костного мозга ребенка из Египта.

    Больной раком мальчик просил о встрече с игроком.

    «Мы смогли поговорить с отцом игрока, который рассказал ему о случае моего сына. Салах связался с нами и поговорил с ребенком по телефону. Так как сейчас Мохамед не в Египте, он сказал моему сыну, что будет навещать его, как только он вернется.

    Общение с Салатом положительно влияет на здоровье сына. Они постоянно на связи», – рассказал отец больного ребенка.

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