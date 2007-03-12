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    Карпин о поражении от «Краснодара»: «В обороне отыграли хорошо, но с некоторыми недочетами»

    Теги Ростов премьер-лига Россия Валерий Карпин Краснодар

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение от «Краснодара» (1:3) в матче 21-го тура чемпионата России.

    «Официальные матчи – это не предсезонка. В обороне то, что мы задумывали, получалось. Были проблемы при выходе из обороны в атаку. При счете 2:1 деваться было некуда, поэтому мы раскрылись. Проиграть 3:1 или 2:1 – разницы никакой.

    Первый гол Смолова? У него свободы никакой не было. Как в итоге он получил мяч после заброса, надо еще разобраться. Песьякову было сложно отбить удар, поскольку там был рикошет.

    То, что мы готовили в обороне, то и получалось. В обороне отыграли хорошо. Правда, с некоторыми недочетами.

    Гол с пенальти Ионова? Правильно сделал, что забрал мяч у Скопинцева, так как забил», – сказал Карпин в эфире телеканала «Наш футбол».

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