Карпин о поражении от «Краснодара»: «В обороне отыграли хорошо, но с некоторыми недочетами»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение от (1:3) в матче 21-го тура чемпионата России.

«Официальные матчи – это не предсезонка. В обороне то, что мы задумывали, получалось. Были проблемы при выходе из обороны в атаку. При счете 2:1 деваться было некуда, поэтому мы раскрылись. Проиграть 3:1 или 2:1 – разницы никакой.

Первый гол Смолова? У него свободы никакой не было. Как в итоге он получил мяч после заброса, надо еще разобраться. Песьякову было сложно отбить удар, поскольку там был рикошет.

То, что мы готовили в обороне, то и получалось. В обороне отыграли хорошо. Правда, с некоторыми недочетами.

Гол с пенальти Ионова? Правильно сделал, что забрал мяч у Скопинцева, так как забил», – сказал Карпин в эфире телеканала «Наш футбол».