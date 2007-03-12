Николай Зайцев: «Чуть не получил травму – колено вылетело, очень сильно щелкнуло. Было не до желтой карточки»

Защитник «Амкара» Николай Зайцев прокомментировал эпизод в конце матча 21-го тура чемпионата России с , когда ему показали вторую желтую карточку.

– Играли в том стиле, в каком и собирались. Старались накрывать «Зенит», не давать им зоны. Максимально плотно играли в обороне, чтобы не было разрезающих пасов.

– Было ли тяжело из-за того, что только накануне решил уйти?

– Для нас это прошло плавно, потому что Евсеев давно с нами работал. Неожиданным стало его решение уйти, но он был с нами сегодня. Прилетел на игру, зашел в раздевалку.

– Но руководил Евсеев, да?

– Да, он давал установку на игру. Конечно, его работа отличается от методов Гаджиева, но не буду рассказывать подробности.

– Вам дали вторую желтую карточку, что там было?

– Если честно, не знаю. По-моему, на Мильковича записали карточку. Там единоборство было, я там чуть травму не получил – колено вылетело, очень сильно щелкнуло. Я испугался за ногу, не до желтой было, – сказал Зайцев.

«Зенит» – «Амкар». Арбитр показал вторую желтую карточку Зайцеву, но не удалил его