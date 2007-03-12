Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Николай Зайцев: «Чуть не получил травму – колено вылетело, очень сильно щелкнуло. Было не до желтой карточки»

    Теги Зенит Амкар премьер-лига Россия судьи Вадим Евсеев Гаджи Муслимович Гаджиев Николай Зайцев

    Защитник «Амкара» Николай Зайцев прокомментировал эпизод в конце матча 21-го тура чемпионата России с «Зенитом», когда ему показали вторую желтую карточку.

    – Играли в том стиле, в каком и собирались. Старались накрывать «Зенит», не давать им зоны. Максимально плотно играли в обороне, чтобы не было разрезающих пасов.

    – Было ли тяжело из-за того, что Гаджи Гаджиев только накануне решил уйти?

    – Для нас это прошло плавно, потому что Евсеев давно с нами работал. Неожиданным стало его решение уйти, но он был с нами сегодня. Прилетел на игру, зашел в раздевалку.

    – Но руководил Евсеев, да?

    – Да, он давал установку на игру. Конечно, его работа отличается от методов Гаджиева, но не буду рассказывать подробности.

    – Вам дали вторую желтую карточку, что там было?

    – Если честно, не знаю. По-моему, на Мильковича записали карточку. Там единоборство было, я там чуть травму не получил – колено вылетело, очень сильно щелкнуло. Я испугался за ногу, не до желтой было, – сказал Зайцев.

    «Зенит» – «Амкар». Арбитр показал вторую желтую карточку Зайцеву, но не удалил его

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться