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    Магомед Оздоев: «Не получилось забить «Амкару», обидно. Но одно очко все равно полезно»

    Теги Зенит Амкар премьер-лига Россия Магомед Оздоев

    Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев прокомментировал ничью с «Амкаром» (0:0) в матче 21-го тура чемпионата России.

    «Дебют будет оценивать главный тренер. Игра была тяжелая, надо было побеждать. Чтобы увеличить скорости, тренер меня заменил. Не получилось забить, обидно. Но одно очко все равно полезно. Сейчас нельзя вообще терять очки.

    Два удаления? Не могу рассуждать, не видел эпизоды. С ребятами пока не обсуждали, каждый игрок переживает. Но все справятся, и будем двигаться дальше.

    Моя позиция? Да, сегодня играл не на своей основной позиции. Но тренер так решил, сегодня мне сказали, что нужно будет играть левого полузащитника. Я сказал, как вы решите, там и буду играть. До этого никогда на этой позиции не играл», – сказал Оздоев.

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