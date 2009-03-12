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    Александр Рязанцев: «Мы переживали за Нигматуллина. Такое подведение не красит болельщиков»

    Теги Зенит Амкар Александр Рязанцев премьер-лига Россия Артур Нигматуллин

    Полузащитник «Амкара» Александр Рязанцев передал эмоции после матча матча 21-го тура чемпионата России против «Зенита» (0:0).

    – Результат, который нас устраивает. Серьезный накал, два удаления.

    Конечно, моментов было не очень много, но это только подчеркивает накал в середине поля. Чуть-чуть переживали за Нигматуллина, такое подведение не красит болельщиков.

    Стадион отличный. Думаю, если у нас хотят развивать футбол, то только строительство крытых стадионов за Уралом нам поможет.

    – Запрещал ли вам «Зенит» играть сегодня?

    – Нет.

    – Стало ли это неожиданностью?

    – Я очень обрадовался этому факту, – передает слова Рязанцева корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

    Артур Нигматуллин: «Понимаю эмоции игроков «Зенита», но когда в тебя летят зажигалки, монеты и файеры – это ненормально»

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