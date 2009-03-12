Александр Рязанцев: «Мы переживали за Нигматуллина. Такое подведение не красит болельщиков»

Полузащитник «Амкара» Александр Рязанцев передал эмоции после матча матча 21-го тура чемпионата России против «Зенита» (0:0).
– Результат, который нас устраивает. Серьезный накал, два удаления.
Конечно, моментов было не очень много, но это только подчеркивает накал в середине поля. Чуть-чуть переживали за Нигматуллина, такое подведение не красит болельщиков.
Стадион отличный. Думаю, если у нас хотят развивать футбол, то только строительство крытых стадионов за Уралом нам поможет.
– Запрещал ли вам «Зенит» играть сегодня?
– Нет.
– Стало ли это неожиданностью?
– Я очень обрадовался этому факту, – передает слова Рязанцева корреспондент Sports.ru Александр Дорский.
Артур Нигматуллин: «Понимаю эмоции игроков «Зенита», но когда в тебя летят зажигалки, монеты и файеры – это ненормально»