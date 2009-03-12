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    Ещенко о конфликте Карреры и Глушакова: «Не знаю, откуда это взяли, вы любите раздувать»

    Теги Спартак Андрей Ещенко премьер-лига Россия Денис Глушаков Массимо Каррера

    Защитник «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал слухи о конфликте главного тренера команды Массимо Карреры с полузащитниками Фернандо и Денисом Глушаковым.

    «Не знаю, откуда вы это взяли. Вы любите раздувать. Питерская газета это написала? У них лучше спросите.

    Надо же всегда что-то говорить. И хорошее, и плохое. Можно читать и спокойно относится, а кто-то читает и раздувает это. Я отношусь спокойно», – сказал Ещенко.

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