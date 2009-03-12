Ещенко о конфликте Карреры и Глушакова: «Не знаю, откуда это взяли, вы любите раздувать»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал слухи о конфликте главного тренера команды Массимо Карреры с полузащитниками Фернандо и Денисом Глушаковым.
«Не знаю, откуда вы это взяли. Вы любите раздувать. Питерская газета это написала? У них лучше спросите.
Надо же всегда что-то говорить. И хорошее, и плохое. Можно читать и спокойно относится, а кто-то читает и раздувает это. Я отношусь спокойно», – сказал Ещенко.
«Спорт день за днем»: у Карреры конфликт с Глушаковым и Фернандо
Массимо Каррера: «Никаких конфликтов с Глушаковым и Фернандо у нас нет»