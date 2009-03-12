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    Бабаев о переносе матча «Крыльев» и «Спартака»: «Долететь до Хабаровска и отказаться или до Самары – это разные истории»

    Теги Спартак ЦСКА Крылья Советов премьер-лига Россия Кубок России Роман Бабаев

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился мнением о переносе матча 1/4 финала Кубка России в Самаре между «Крыльями Советов» и «Спартаком» из-за погодных условий.

    «Это право «Спартака» – отказаться играть матч из-за погоды в Самаре. Очевидно, что долететь до Хабаровска и отказаться или до Самары – это разные истории. Не вижу здесь причин для того, чтобы искать черную кошку в черной комнате», – сказал Бабаев.

    Матч 1/4 финала Кубка России между «Крыльями Советов» и «Спартаком» перенесли, так как температура составила -15 градусов.

    Во время 17-го тура чемпионата России ЦСКА провел гостевую игру против хабаровского СКА при такой же температуре.

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