Юрген Клопп: «Ливерпуль» не может убеждать игроков деньгами. Мы должны убеждать их футболом»

Главный тренер «Ливерпуля» поделился мыслями о возможном продлении контракта между клубом и полузащитником .

«Это очень важно для обеих сторон. На мой взгляд, Роберто заслуживает возможности играть постоянно в свете того, что мы делаем, в каком стиле мы играем.

Фирмино выдающимся образом относится к работе, и это очень помогло ему сделать шаг вперед. В он стал иным футболистом. Другие клубы могут сказать: «Хм, Фирмино очень хорош». Но не факт, что в другой команде его будут использовать в том же стиле, в качестве «девятки» или «десятки», его могут использовать и на краях.

Важно удерживать в команде тех футболистов, которые пребывают в таком хорошем возрасте, когда еще есть ресурсы, чтобы прибавлять. Без сомнений, мы хотим это делать. Вы можете догадаться, что «Ливерпуль» старается это делать. Но у каждого из них есть контракт. Сроки их контрактов не истекают ближайшим летом, это не так.

Мы стараемся удерживать всех вместе, а также усиливать состав. Нет такого, что мы собираем ключевых футболистов и говорим: «Попробуйте поискать счастья где-то еще».

У каждого из них есть контракт. Поэтому нет большой спешки. Мы не обязаны делать это завтра, но постоянно ведем переговоры.

Наша работа – создавать нечто такое, частью чего захочет быть каждый. Вокруг много хороших футбольных клубов. Нет двадцати клубов, которые лучше «Ливерпуля». Но есть несколько не слишком плохих. Если они отправят запрос и будут готовы платить футболисту, то он может посчитать переход возможным.

Мы не можем убеждать игроков деньгами. Мы должны убеждать их тем футболом, в который играем, своим отношением к ним, подходом к совместному разрешению проблем. По-моему, сейчас это очень интересный футбольный проект. У меня есть такое чувство с момента моего появления в «Ливерпуля», – сказал немец.