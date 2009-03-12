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    Юрген Клопп: «Ливерпуль» не может убеждать игроков деньгами. Мы должны убеждать их футболом»

    Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Роберто Фирмино

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мыслями о возможном продлении контракта между клубом и полузащитником Роберто Фирмино.

    «Это очень важно для обеих сторон. На мой взгляд, Роберто заслуживает возможности играть постоянно в свете того, что мы делаем, в каком стиле мы играем.

    Фирмино выдающимся образом относится к работе, и это очень помогло ему сделать шаг вперед. В «Ливерпуле» он стал иным футболистом. Другие клубы могут сказать: «Хм, Фирмино очень хорош». Но не факт, что в другой команде его будут использовать в том же стиле, в качестве «девятки» или «десятки», его могут использовать и на краях.

    Важно удерживать в команде тех футболистов, которые пребывают в таком хорошем возрасте, когда еще есть ресурсы, чтобы прибавлять. Без сомнений, мы хотим это делать. Вы можете догадаться, что «Ливерпуль» старается это делать. Но у каждого из них есть контракт. Сроки их контрактов не истекают ближайшим летом, это не так.

    Мы стараемся удерживать всех вместе, а также усиливать состав. Нет такого, что мы собираем ключевых футболистов и говорим: «Попробуйте поискать счастья где-то еще».

    У каждого из них есть контракт. Поэтому нет большой спешки. Мы не обязаны делать это завтра, но постоянно ведем переговоры.

    Наша работа – создавать нечто такое, частью чего захочет быть каждый. Вокруг много хороших футбольных клубов. Нет двадцати клубов, которые лучше «Ливерпуля». Но есть несколько не слишком плохих. Если они отправят запрос и будут готовы платить футболисту, то он может посчитать переход возможным.

    Мы не можем убеждать игроков деньгами. Мы должны убеждать их тем футболом, в который играем, своим отношением к ним, подходом к совместному разрешению проблем. По-моему, сейчас это очень интересный футбольный проект. У меня есть такое чувство с момента моего появления в «Ливерпуля», – сказал немец.

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