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    baltika

    Товарищеский матч Германия – Россия может пройти в Лейпциге

    Теги сборная Германии сборная России Федерация футбола Германии товарищеские матчи (сборные)

    В Русском доме в Берлине объявили, какой город, вероятно, примет матч Германия – Россия.

    Товарищеская встреча двух сборных должна состояться 15 ноября.

    «У нас сложились очень теплые отношения с российским футболом. В мае наши молодые игроки отправятся на товарищескую игру в Волгоград.

    Мы очень рады, что вскоре после чемпионата мира проведем один из первых товарищеских матчей со сборной России. Матч Германия – Россия может пройти, согласно последним планам, в Лейпциге», – заявил вице-президент Немецкого футбольного союза Райнер Кох.

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