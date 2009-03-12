Товарищеский матч Германия – Россия может пройти в Лейпциге

В Русском доме в Берлине объявили, какой город, вероятно, примет матч Германия – Россия.

Товарищеская встреча двух сборных должна состояться 15 ноября.

«У нас сложились очень теплые отношения с российским футболом. В мае наши молодые игроки отправятся на товарищескую игру в Волгоград.

Мы очень рады, что вскоре после чемпионата мира проведем один из первых товарищеских матчей со сборной России. Матч Германия – Россия может пройти, согласно последним планам, в Лейпциге», – заявил вице-президент Немецкого футбольного союза Райнер Кох.