Обновленная версия самого визуального приложения о футболе – Rabona для iOS и Android. Преступление не попробовать

Команда приложения Rabona выпустила очередное обновление, и вы просто обязаны его попробовать. С приложением Rabona вы получаете видео лучших голов всех времен, самые оперативные голы текущих матчей и невероятное количество мемов, шуток и гифок. Это самое визуальное приложение о футболе. Лучше один раз увидеть!

УСТАНОВИТЬ RABONA ДЛЯ ANDROID

УСТАНОВИТЬ RABONA ДЛЯ iPHONE/iPAD

В обновленном приложении Rabona вы сможете:

– Реактивно получать самые свежие мемы, красивые голы, сейвы и финты;

– Добавлять свои мемы и созерцать их в топе;

– Комментировать, плюсовать и минусовать чужие мемы;

– Сохранять самый классный контент на телефон или планшет.

УСТАНОВИТЬ RABONA ДЛЯ ANDROID

УСТАНОВИТЬ RABONA ДЛЯ iPHONE/iPAD