Наверх
    puma

    Обновленная версия самого визуального приложения о футболе – Rabona для iOS и Android. Преступление не попробовать

    Теги Спартак ЦСКА Зенит Бавария Боруссия Дортмунд Рубин Манчестер Юнайтед Уэйн Руни Челси Ливерпуль премьер-лига Россия премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Реал Мадрид Валенсия Атлетико примера Испания Лига чемпионов Арсенал Тоттенхэм Sports.ru Краснодар мобильные приложения Rabona

    Команда приложения Rabona выпустила очередное обновление, и вы просто обязаны его попробовать. С приложением Rabona вы получаете видео лучших голов всех времен, самые оперативные голы текущих матчей и невероятное количество мемов, шуток и гифок. Это самое визуальное приложение о футболе. Лучше один раз увидеть!

    УСТАНОВИТЬ RABONA ДЛЯ ANDROID

    УСТАНОВИТЬ RABONA ДЛЯ iPHONE/iPAD

    В обновленном приложении Rabona вы сможете:

    – Реактивно получать самые свежие мемы, красивые голы, сейвы и финты;

    – Добавлять свои мемы и созерцать их в топе; 

    – Комментировать, плюсовать и минусовать чужие мемы; 

    – Сохранять самый классный контент на телефон или планшет.

    УСТАНОВИТЬ RABONA ДЛЯ ANDROID

    УСТАНОВИТЬ RABONA ДЛЯ iPHONE/iPAD

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться