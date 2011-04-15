Обновленная версия самого визуального приложения о футболе – Rabona для iOS и Android. Преступление не попробовать

Команда приложения Rabona выпустила очередное обновление, и вы просто обязаны его попробовать. С приложением Rabona вы получаете видео лучших голов всех времен, самые оперативные голы текущих матчей и невероятное количество мемов, шуток и гифок. Это самое визуальное приложение о футболе. Лучше один раз увидеть!
УСТАНОВИТЬ RABONA ДЛЯ iPHONE/iPAD
В обновленном приложении Rabona вы сможете:
– Реактивно получать самые свежие мемы, красивые голы, сейвы и финты;
– Добавлять свои мемы и созерцать их в топе;
– Комментировать, плюсовать и минусовать чужие мемы;
– Сохранять самый классный контент на телефон или планшет.