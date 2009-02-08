РФПЛ хочет увеличить прибыль от нового контракта с «Матч ТВ»

Коммерческий директор РФПЛ Павел Суворов рассказал о ходе переговоров с о новом соглашении. Срок действующего контракта истекает в 2018 году.

«Лига ведет переговоры с основным вещателем, поэтому интерес к лиге, о котором мы слышим, скорее сопряжен с технологическими изменениями в медиаиндустрии. Вещание все больше уходит в интернет-среду, развиваются ОТТ продукты, в этом сегменте много игроков и большой потенциал.

Любой правообладатель заинтересован в увеличении цены следующего цикла соглашения с вещателем. Мы не исключение, поэтому сейчас ищем баланс: вещатель получает внушительный медийный актив, которым может распоряжаться, а правообладатель заинтересован в максимизации текущих финансовых условий и капитализации своих прав.

Переговоры находятся в активной фазе. У договора сложная структура и длинная история, переговоры происходят на фоне системных перемен в медийной индустрии, поэтому много нюансов, новых вводных и, соответственно, требуется больше времени, чтобы прийти к общему пониманию как в содержательной части договора, так и финансовой.

Одновременно с этим продолжаем следить за тенденциями рынка и нам приятно осознавать, что российский футбол является востребованным контентом», – сказал Суворов.