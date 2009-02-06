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    Почеттино о двух пенальти в ворота «Ливерпуля»: «Арбитры поступили смело и правильно»

    Теги Ливерпуль премьер-лига Англия судьи Тоттенхэм Маурисио Почеттино Джонатан Мосс

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино после матча с «Ливерпулем» (2:2) отметил работу судейской бригады Джонатана Мосса, который назначил в пользу его команды два пенальти.

    «Думаю, все могли видеть, что главный арбитр и ассистент были правы. Думаю, в обоих решениях они поступили правильно.

    Когда появилось это правило, понять его было сложно. Когда мяч шел к Харри, он был в офсайде. Но нужно принять изменения в правилах – когда защитник при этом касается мяча, офсайда нет.

    Так что вполне очевидно, что Ловрен коснулся мяча, и Кейн не был в положении вне игры. Во втором случае ван Дейк сбил Ламелу, это пенальти.

    Арбитр поступил смело и поступил правильно. Я рад, потому что эти решения были в нашу пользу и они были верными», – сказал Почеттино.

    Судья просил ассистента посмотреть повтор падения Кейна. Хотя это запрещено

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