Почеттино о двух пенальти в ворота «Ливерпуля»: «Арбитры поступили смело и правильно»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино после матча с (2:2) отметил работу судейской бригады Джонатана Мосса, который назначил в пользу его команды два пенальти.

«Думаю, все могли видеть, что главный арбитр и ассистент были правы. Думаю, в обоих решениях они поступили правильно.

Когда появилось это правило, понять его было сложно. Когда мяч шел к Харри, он был в офсайде. Но нужно принять изменения в правилах – когда защитник при этом касается мяча, офсайда нет.

Так что вполне очевидно, что Ловрен коснулся мяча, и Кейн не был в положении вне игры. Во втором случае ван Дейк сбил Ламелу, это пенальти.

Арбитр поступил смело и поступил правильно. Я рад, потому что эти решения были в нашу пользу и они были верными», – сказал Почеттино.

Судья просил ассистента посмотреть повтор падения Кейна. Хотя это запрещено

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