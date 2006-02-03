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    Вернблум ведет переговоры с «Гетеборгом»

    Теги ЦСКА премьер-лига Англия высшая лига Швеция Гетеборг возможные трансферы Понтус Вернблум Матс Грен

    Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум может вернуться в Швецию.

    31-летний хавбек ведет переговоры с «Гетеборгом», в котором начинал профессиональную карьеру (2004-2009).

    «Срок его контракта заканчивается. Но сначала решить должен сам игрок.

    Я знаю, что он об этом говорит – у меня был диалог с Понтусом и его агентом.

    Но пока я был не хотел ничего комментировать», – цитирует спортивного директора клуба Матса Грена Fotbollskanalen со ссылкой на Göteborgs-Posten.

    Швед, контракт которого рассчитан до лета, проводит седьмой сезон в ЦСКА. Подробную статистику игрока смотрите здесь.

    Жена Вернблума написала, что «Москва навсегда останется в ее сердце». Агент заявил, что Понтус не уйдет из ЦСКА

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