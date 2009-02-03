«Вест Хэм» уволил сотрудника после высказываний об отказе покупать африканских игроков

расторг контракт с директором по комплектованию Тони Генри.

Клуб принял такое решение в связи с недавними высказываниями функционера об ограничениях на трансферы африканских игроков.

«Клуб расторг контракт с Генри после его неприемлемых комментариев, которые были растиражированы прессой. Такое решение было принято после внутреннего расследования.

«Вест Хэм» не будет проявлять терпимость к любым формам дискриминации. В клубе рады всем независимо от пола, возраста, расы, религии или половой ориентации», – сказано в заявлении «Вест Хэма».

Скаут «Вест Хэма» отказывался от африканцев и русских. Теперь у клуба проблемы