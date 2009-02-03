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    «Вест Хэм» уволил сотрудника после высказываний об отказе покупать африканских игроков

    Теги Вест Хэм премьер-лига Англия

    «Вест Хэм» расторг контракт с директором по комплектованию Тони Генри.

    Клуб принял такое решение в связи с недавними высказываниями функционера об ограничениях на трансферы африканских игроков.

    «Клуб расторг контракт с Генри после его неприемлемых комментариев, которые были растиражированы прессой. Такое решение было принято после внутреннего расследования.

    «Вест Хэм» не будет проявлять терпимость к любым формам дискриминации. В клубе рады всем независимо от пола, возраста, расы, религии или половой ориентации», – сказано в заявлении «Вест Хэма».

    Скаут «Вест Хэма» отказывался от африканцев и русских. Теперь у клуба проблемы

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    Скаута «Вест Хэма» уволили за слова об африканцах. Это нормально?

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