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    Гвардиола о словах Моуринью: «Впереди 13 матчей, можно набрать 39 очков. Еще ничего не закончено»

    Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Бернли

    Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола заявил, что борьба за первое место в чемпионате Англии продолжается.

    «Впереди 13 матчей, можно набрать 39 очков. Еще ничего не закончено.

    Нас ждут невероятно сложные матчи.

    К примеру, суббота. «Бернли» – сложный соперник, этого никто не может отрицать. А еще игры со «Сток Сити», «Тоттенхэмом», «Арсеналом», «Манчестер Юнайтед», «Эвертоном» и «Челси».

    Безусловно, еще ничего не завершено», – сказал Гвардиола.

    Жозе Моуринью: «С первым местом в АПЛ практически все решено. «Ман Сити» не позволяет другим приблизиться»

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