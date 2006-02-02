Гвардиола о словах Моуринью: «Впереди 13 матчей, можно набрать 39 очков. Еще ничего не закончено»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола заявил, что борьба за первое место в чемпионате Англии продолжается.
«Впереди 13 матчей, можно набрать 39 очков. Еще ничего не закончено.
Нас ждут невероятно сложные матчи.
К примеру, суббота. «Бернли» – сложный соперник, этого никто не может отрицать. А еще игры со «Сток Сити», «Тоттенхэмом», «Арсеналом», «Манчестер Юнайтед», «Эвертоном» и «Челси».
Безусловно, еще ничего не завершено», – сказал Гвардиола.
Жозе Моуринью: «С первым местом в АПЛ практически все решено. «Ман Сити» не позволяет другим приблизиться»