Жозе Моуринью: «С первым местом в АПЛ практически все решено. «Ман Сити» не позволяет другим приблизиться»

Главный тренер Жозе Моуринью считает, что борьба за первое место в чемпионате Англии завершена.

«Мы постараемся финишировать на втором месте. На этой позиции мы находимся весь сезон. Несколько недель мы были первыми, затем всегда вторыми.

За второе, третье, четвертое, пятое и шестое место идет борьба, но с первым местом практически все решено.

«Манчестер Сити» настолько хороши, что не позволяют другим приблизиться. Все просто.

Я не говорю, что «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» или «Челси» выглядят плохо, но «Сити» отлично начал и продолжил сезон, выиграл матчи, в которых не заслуживал победы.

Я отдаю им должное, они забивали на последних минутах, в дополнительное время», – заявил Моуринью.