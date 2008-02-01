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    Федерация футбола Украины отозвала квоту аккредитаций журналистов на ЧМ-2018

    Теги ЧМ-2018 Алексей Сорокин ФФУ Артем Франков политика

    Председатель оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин прокомментировал решение Федерации футбола Украины (ФФУ) отозвать квоту аккредитаций журналистов на турнир в связи с тем, что она не отвечает за их безопасность во время турнира.

    По словам члена исполкома ФФУ Артема Франкова, украинские журналисты могут аккредитоваться через ФИФА или через Россию как страну-организатора.

    «Нахожу постановку вопроса странной, потому что аккредитацией на турнир занимается ФИФА. Обеспечение безопасности не может быть избирательным по национальному или иному признаку.

    Оно в равной степени гарантируется всем представителям различных клиентских групп, будь то участники, болельщики или журналисты», – сказал Сорокин.

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