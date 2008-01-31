«Спартак» отказался отдать Зе Луиша в аренду «Ньюкаслу»

«Спартак» отклонил предложение «Ньюкасла» об аренде форварда Зе Луиша.
Английский клуб был готов включить в договор опцию выкупа нападающего в конце сезона. Московский клуб готов рассмотреть только варианты с трансфером футболиста за крупную сумму.
«Ньюкасл» прислал первый запрос по Зе Луишу на прошлой неделе, предложив за трансфер футболиста 10 миллионов евро. «Спартак» такая сумма не устроила.
В последний день трансферного окна в Европе «Ньюкасл» сделал еще одно предложение, но и оно было отвергнуто.
Ранее сообщалось, что «сороки» готовы были заплатить 20 миллионов евро.
Подробную статистику выступлений Зе Луиша вы можете посмотреть здесь.