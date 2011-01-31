Александр Селихов: «0:7 от «Ливерпуля» было как удар по яйцам»

Вратарь Александр Селихов высказался по поводу своих самых неудачных матчей в первой половине сезона.

– После поражений в августе в двух дерби подряд вы даже хотели уйти из «Спартака». Что помогло в итоге вернуть уверенность?

– Опять вы про эти матчи! Да, я наварил с ЦСКА (1:2), с «Локомотивом» (3:4). Да, у меня были мысли, что я не достоин играть за «Спартак». Что нужно уйти в аренду. Мне дали шанс, а я им не воспользовался.

Но потом второй шанс дала уже судьба: к сожалению, Артем получил травму. Я вышел и нормально сыграл. Вот и все. Это если вкратце.

– Но потом был матч в Ливерпуле. Эту неудачу перенесли легче?

– Это был второй раз в жизни, когда было очень больно. Это был удар куда-то туда... По яйцам.

– А первый какой?

– Когда пропустил четвертый гол от «Локомотива». Смот­рю, люди уходят со стадиона. Это правда больно, когда понимаешь, что горе людей на твоей совести.

А до «Ливерпуля» я никогда в жизни больше четырех не пропускал. А тут семь! Но за пару дней отошел. Плохой опыт – тоже опыт. Многие тогда поддержали. Я вообще привык сталкиваться со сложными ситуациями. Наверное, стал уже непробиваемым в этом плане, – сказал Селихов.

Александр Селихов: «Очень стыдно, извиняемся. Вратарь «Спартака» сегодня был плюшевый»