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    ЦСКА намерен продать Оланаре до возвращения Мусы

    Теги ЦСКА МЛС премьер-лига Россия премьер-лига Англия возможные трансферы Лестер Ахмед Муса Аарон Оланаре

    Переход нападающего «Лестера» в ЦСКА Ахмеда Мусы затягивается из-за неопределенности по будущему форварда Аарона Оланаре.

    Форвард армейцев, не имеющий твердого места в составе команды, хочет этой зимой перебраться в МЛС.

    ЦСКА готов расстаться с 23-летним форвардом и хочет оформить его трансфер, прежде чем официально подтвердить возвращение Мусы.

    Московский клуб арендует нигерийца у «Лестера» с правом выкупа будущим летом, причем сумма будет меньше той, которую «лисы» заплатили за игрока летом 2016 года.

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