ЦСКА намерен продать Оланаре до возвращения Мусы

Переход нападающего в ЦСКА Ахмеда Мусы затягивается из-за неопределенности по будущему форварда .

Форвард армейцев, не имеющий твердого места в составе команды, хочет этой зимой перебраться в .

ЦСКА готов расстаться с 23-летним форвардом и хочет оформить его трансфер, прежде чем официально подтвердить возвращение Мусы.

Московский клуб арендует нигерийца у «Лестера» с правом выкупа будущим летом, причем сумма будет меньше той, которую «лисы» заплатили за игрока летом 2016 года.