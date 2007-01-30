«Челси» не продаст Азара «Сити» даже за 200 млн фунтов

не отпустит полузащитника Эдена Азара в «Манчестер Сити».

Лондонский клуб отклонит предложение манкунианцев, даже если они предложат за игрока сборной Бельгии 200 миллионов фунтов. Ранее сообщалось, что «Сити» рассматривает возможность подписать Азара летом и готов предложить 150 миллионов фунтов.

Руководство «Челси» надеется договориться с бельгийцем о продлении контракта и предлагает ему контракт с заплатой 300 тысяч фунтов в неделю.

Отметим, что «Реал» также планирует подписать полузащитника летом 2018 года.

Подробную статистику выступлений Азара вы можете посмотреть здесь.