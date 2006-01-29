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    Переход Джеко в «Челси» сорвался. Эмерсон летит на медосмотр в Лондон

    Теги Рома Челси премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Эдин Джеко Эмерсон дос Сантос Джанлука Ди Марцио

    Появилась новая информация о переговорах между «Челси» и «Ромой».

    Переход нападающего Эдина Джеко из итальянского клуба в английскую команду сорвался. Стороны не пришли к договоренности, трансфер форварда не состоится.

    Переход защитника Эмерсона дос Сантоса из итальянского клуба в английскую команду согласован. В ближайшее время футболист прилетит в Лондон и пройдет медосмотр.

    «Челси» заплатит за защитника 20 миллионов евро. Еще 8 миллионов «Рома» может впоследствии получить в виде бонусов.

    Переход Джеко в «Челси» сорвался по причине того, что лондонский клуб посчитал завышенными требования форварда по зарплате и сроку контракта, сообщает Sky Sports.

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