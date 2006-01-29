Переход Джеко в «Челси» сорвался. Эмерсон летит на медосмотр в Лондон

Появилась новая информация о переговорах между и «Ромой».

Переход нападающего Эдина Джеко из итальянского клуба в английскую команду сорвался. Стороны не пришли к договоренности, трансфер форварда не состоится.

Переход защитника Эмерсона дос Сантоса из итальянского клуба в английскую команду согласован. В ближайшее время футболист прилетит в Лондон и пройдет медосмотр.

заплатит за защитника 20 миллионов евро. Еще 8 миллионов «Рома» может впоследствии получить в виде бонусов.

Переход Джеко в «Челси» сорвался по причине того, что лондонский клуб посчитал завышенными требования форварда по зарплате и сроку контракта, сообщает Sky Sports.