Переход Джеко в «Челси» сорвался. Эмерсон летит на медосмотр в Лондон

Появилась новая информация о переговорах между «Челси» и «Ромой».
Переход нападающего Эдина Джеко из итальянского клуба в английскую команду сорвался. Стороны не пришли к договоренности, трансфер форварда не состоится.
Переход защитника Эмерсона дос Сантоса из итальянского клуба в английскую команду согласован. В ближайшее время футболист прилетит в Лондон и пройдет медосмотр.
«Челси» заплатит за защитника 20 миллионов евро. Еще 8 миллионов «Рома» может впоследствии получить в виде бонусов.
Переход Джеко в «Челси» сорвался по причине того, что лондонский клуб посчитал завышенными требования форварда по зарплате и сроку контракта, сообщает Sky Sports.
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