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    Арбитр ФИФА о не назначенном пенальти в ворота «Барсы»: «Рука находилась в естественном положении. У Умтити не было времени ее убрать»

    Теги Барселона примера Испания судьи Алавес Эдуардо Итурральде Гонсалес Самюэль Умтити

    Бывший арбитр ФИФА Итурральде Гонсалес прокомментировал эпизод на 88-й минуте матча чемпионата Испании «Барселона» – «Алавес» (2:1), когда защитник каталонцев Самюэль Умтити сыграл рукой в своей штрафной площади.

    «Не назначив пенальти, судья принял правильное решение. Рука Умтити находилась в естественном положении.

    Кроме того, Мунир наносил удар с близкого расстояния, и у защитника не было времени убрать руку», – сказал Гонсалес.

    ФОТО

    Эрнесто Вальверде: «Чтобы Умтити не сыграл рукой, ее можно было только отрезать»

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