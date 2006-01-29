Арбитр ФИФА о не назначенном пенальти в ворота «Барсы»: «Рука находилась в естественном положении. У Умтити не было времени ее убрать»

Бывший арбитр ФИФА Итурральде Гонсалес прокомментировал эпизод на 88-й минуте матча чемпионата Испании «Барселона» – «Алавес» (2:1), когда защитник каталонцев Самюэль Умтити сыграл рукой в своей штрафной площади.
«Не назначив пенальти, судья принял правильное решение. Рука Умтити находилась в естественном положении.
Кроме того, Мунир наносил удар с близкого расстояния, и у защитника не было времени убрать руку», – сказал Гонсалес.
Эрнесто Вальверде: «Чтобы Умтити не сыграл рукой, ее можно было только отрезать»
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