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    Эрнесто Вальверде: «Чтобы Умтити не сыграл рукой, ее можно было только отрезать»

    Теги Барселона Эрнесто Вальверде примера Испания Алавес Самюэль Умтити

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде подвел итоги матча чемпионата Испании с «Алавесом» (2:1).

    «Эта игра запомнится надолго, потому что нам было крайне тяжело после того, как соперник открыл счет в результате контратаки. Вдобавок в концовке «Алавес» тянул время и все плотнее играл в обороне. Чтобы совершить камбэк, нам пришлось изрядно потрудиться.

    Неназначенный пенальти за фол Умтити? Чтобы он не сыграл рукой, ее можно было только отрезать. Думаю, он сделал это неумышленно, да и он сам сказал мне об этом, но у всех свое мнение.

    Иногда мяч пересекает линию ворот, и гол не засчитывают, иногда – наоборот. В таких случаях всегда происходят скандалы. Иногда судейские решения принимаются в твою пользу, в других ситуациях – в пользу соперника», – сказал Вальверде.

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