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    Пеп Гвардиола: «Судьи должны защищать игроков»

    Теги Манчестер Сити Кубок Англии судьи Пеп Гвардиола Кардифф Сити Лерой Сане

    Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола после матча Кубка Англии с «Кардиффом» (2:0) заявил, что арбитрам нужно жестче относиться к опасным для игроков нарушениям правил. Отметим, что в этой встрече после жесткого подката травму получил форвард «Сити» Лерой Сане.

    «Судьи должны защищать игроков. Я не знаю, почему был отменен наш гол, но я могу с этим смириться. Но арбитры должны защищать игроков – не только моих, а всех, кто находится на поле.

    Если кто-то нарушил правила, то он должен понести за это наказание, особенно если это опасный фол.

    У Сане травма. Не могу сказать, сколько он пропустит, я не врач.

    Выиграть 4 трофея за сезон? Нет. Меня уже спрашивали про чемпионат без поражений, и я ответил, что этого не будет. У нас недостаточно игроков, много травмированных, это невозможно», – сказал Гвардиола.

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