Пеп Гвардиола: «Судьи должны защищать игроков»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола после матча Кубка Англии с «Кардиффом» (2:0) заявил, что арбитрам нужно жестче относиться к опасным для игроков нарушениям правил. Отметим, что в этой встрече после жесткого подката травму получил форвард «Сити» Лерой Сане.
«Судьи должны защищать игроков. Я не знаю, почему был отменен наш гол, но я могу с этим смириться. Но арбитры должны защищать игроков – не только моих, а всех, кто находится на поле.
Если кто-то нарушил правила, то он должен понести за это наказание, особенно если это опасный фол.
У Сане травма. Не могу сказать, сколько он пропустит, я не врач.
Выиграть 4 трофея за сезон? Нет. Меня уже спрашивали про чемпионат без поражений, и я ответил, что этого не будет. У нас недостаточно игроков, много травмированных, это невозможно», – сказал Гвардиола.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.