Пеп Гвардиола: «Судьи должны защищать игроков»

Главный тренер Пеп Гвардиола после матча Кубка Англии с «Кардиффом» (2:0) заявил, что арбитрам нужно жестче относиться к опасным для игроков нарушениям правил. Отметим, что в этой встрече после жесткого подката травму получил форвард «Сити» .

«Судьи должны защищать игроков. Я не знаю, почему был отменен наш гол, но я могу с этим смириться. Но арбитры должны защищать игроков – не только моих, а всех, кто находится на поле.

Если кто-то нарушил правила, то он должен понести за это наказание, особенно если это опасный фол.

У Сане травма. Не могу сказать, сколько он пропустит, я не врач.

Выиграть 4 трофея за сезон? Нет. Меня уже спрашивали про чемпионат без поражений, и я ответил, что этого не будет. У нас недостаточно игроков, много травмированных, это невозможно», – сказал Гвардиола.