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    УЕФА может запретить играть головой на детском уровне

    Теги УЕФА травмы детский футбол Александер Чеферин

    Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что ведомство рассмотрит возможность запрета игры головой на детском уровне, если будет доказано, что удары по мячу нарушают деятельность мозга и в будущем могут привести к слабоумию.

    «Конечно, мы должны тщательно рассмотреть этот вопрос. Если исследование четко покажет, что в этом есть вред, особенно для детей, то мы должны отнестись к этой проблеме со всей серьезностью. Это крайне  важно.

    Когда смотришь другие виды спорта, бокс или ММА, становится жутко от увиденного. Это проблема многих видов спорта, включая футбол. Буду ждать с нетерпением результатов исследования», – сказал Чеферин.

    В 2016 году в США запретили играть головой детям до 11 лет.

    В Англии обсуждают идею запрета игры головой в футболе на детском уровне

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