Пеп Гвардиола: «Когда борешься за четыре трофея, нужны 22 топ-игрока. У «Сити» нет столько денег»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал трансферную политику клуба.
«Когда борешься за четыре трофея, необходимо везение, чтобы избегать травм, или наличие 22 топ-игроков. Сейчас – возможно, мне не поверят – у нас денег на 22 топ-игрока. Это слишком дорого. Столько тратить нельзя, иначе не выживешь.
Даже «Сити» не может себе позволить определенные трансферы и зарплаты. Не знаю, что будет в будущем, но мы не платили свыше 80 или 100 миллионов за игрока. Руководство сказало мне, что сейчас мы не можем столько платить.
Да, мы потратили много денег, но, я вас уверяю, многие клубы делают то же самое», – сказал Гвардиола.
Ранее сообщалось, что защитник «Атлетика» Эмерик Лапорт близок к переходу в «Ман Сити» за 57 миллионов фунтов. Таким образом, при Гвардиоле траты «горожан» на трансферы с лета 2016 года составят свыше 400 млн.
У «Ман Сити» – самая дорогая защита в истории. Теперь с Лапортом
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