Пеп Гвардиола: «Когда борешься за четыре трофея, нужны 22 топ-игрока. У «Сити» нет столько денег»

Главный тренер «Манчестер Сити» прокомментировал трансферную политику клуба.

«Когда борешься за четыре трофея, необходимо везение, чтобы избегать травм, или наличие 22 топ-игроков. Сейчас – возможно, мне не поверят – у нас денег на 22 топ-игрока. Это слишком дорого. Столько тратить нельзя, иначе не выживешь.

Даже «Сити» не может себе позволить определенные трансферы и зарплаты. Не знаю, что будет в будущем, но мы не платили свыше 80 или 100 миллионов за игрока. Руководство сказало мне, что сейчас мы не можем столько платить.

Да, мы потратили много денег, но, я вас уверяю, многие клубы делают то же самое», – сказал Гвардиола.

Ранее сообщалось, что защитник «Атлетика» Эмерик Лапорт близок к переходу в за 57 миллионов фунтов. Таким образом, при Гвардиоле траты «горожан» на трансферы с лета 2016 года составят свыше 400 млн.

У «Ман Сити» – самая дорогая защита в истории. Теперь с Лапортом