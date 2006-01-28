Зинедин Зидан: «Мы будем продолжать борьбу в чемпионате, до конца сезона еще много игр»

Главный тренер Зинедин Зидан подвел итоги матча чемпионата Испании против «Валенсии» (4:1).

«Мне всегда будут задавать вопросы, каждый день, но я не изменюсь. Буду работать в той манере, в которой привык.

Хочу поблагодарить всех, кто участвовал в сегодняшней победе. Физически команда выглядела отлично, иногда у нас были проблемы из-за психологии, а не физики.

Очень доволен прошедшим матчем, мы играли очень грамотно с тактической точки зрения. Заслуженная победа, особенно с учетом стартового отрезка встречи.

Хорошо, что в футболе так много матчей. Мы собираемся продолжить борьбу в чемпионате, до конца сезона осталось еще много игр», – сказал Зидан.