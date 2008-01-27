Криштиану Роналду: «Хочу остаться в «Реале». Люблю его»

Форвард «Реала» Криштиану Роналду опроверг информацию о том, что по окончании сезона он намерен сменить клуб.
Португальца связывают с возможным переходом в «Манчестер Юнайтед» или «ПСЖ». Сообщалось, что президент мадридцев Флорентино Перес пообещал, но не поднял зарплату Роналду.
«Конечно, хочу остаться в «Реале». Я живу в Мадриде с 2009 года, мне нравятся здешние погода и люди. Это близко от Португалии, куда можно добраться на машине.
Испания – отличная страна, я люблю ее и «Реал», – сказал Роналду.
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