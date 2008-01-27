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    Криштиану Роналду: «Хочу остаться в «Реале». Люблю его»

    Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид примера Испания возможные трансферы

    Форвард «Реала» Криштиану Роналду опроверг информацию о том, что по окончании сезона он намерен сменить клуб.

    Португальца связывают с возможным переходом в «Манчестер Юнайтед» или «ПСЖ». Сообщалось, что президент мадридцев Флорентино Перес пообещал, но не поднял зарплату Роналду.

    «Конечно, хочу остаться в «Реале». Я живу в Мадриде с 2009 года, мне нравятся здешние погода и люди. Это близко от Португалии, куда можно добраться на машине.

    Испания – отличная страна, я люблю ее и «Реал», – сказал Роналду.

    «Реал» готов продать Роналду летом

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