Криштиану Роналду: «Хочу остаться в «Реале». Люблю его»

Форвард «Реала» опроверг информацию о том, что по окончании сезона он намерен сменить клуб.

Португальца связывают с возможным переходом в «Манчестер Юнайтед» или «ПСЖ». Сообщалось, что президент мадридцев Флорентино Перес пообещал, но не поднял зарплату Роналду.

«Конечно, хочу остаться в «Реале». Я живу в с 2009 года, мне нравятся здешние погода и люди. Это близко от Португалии, куда можно добраться на машине.

Испания – отличная страна, я люблю ее и «Реал», – сказал Роналду.

«Реал» готов продать Роналду летом