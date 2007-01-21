«Реал» готов продать Роналду летом

Президент Флорентино Перес согласился отпустить форварда Криштиану Роналду по окончании сезона в другой клуб.

Согласно контракту до 2021 года, опция выкупа 32-летнего португальца составляет 1 миллиард евро, тогда как Роналду рассчитывает, что мадридский клуб продаст его не дороже 100 миллионов. Таким образом, сторонам предстоит найти компромисс.

Роналду готовы приобрести «ПСЖ», китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь» и его бывший клуб «Манчестер Юнайтед». При этом манкунианцы намерены вернуть нападающего независимо от предстоящего перехода Алексиса Санчеса из «Арсенала».

Ранее сообщалось, что с учетом зарплаты и агентских комиссионных трансфер Роналду может обойтись «МЮ» в 400 млн евро.