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    «Реал» вступил в переговоры с окружением Почеттино

    Теги премьер-лига Англия Реал Мадрид примера Испания Тоттенхэм отставки Маурисио Почеттино

    «Реал» в случае отставки Зинедина Зидана хочет пригласить главного тренера «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино.

    Мадридцы уже провели предварительные переговоры с окружением аргентинца, которого привлекает перспектива работы в испанском клубе.

    Ситуация осложняется тем, что контракт Почеттино с «Тоттенхэм» рассчитан до 2021 года и не содержит опции выкупа. «Реалу» придется договариваться с президентом лондонцев Дэниэлом Леви, но тот не намерен расставаться с тренером.

    Ранее сообщалось, что королевский клуб также планирует приобрести форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна.

    Почеттино о работе в «Реале»: «Футбол приведет меня туда, куда захочет»

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