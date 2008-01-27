«Реал» вступил в переговоры с окружением Почеттино

в случае отставки Зинедина Зидана хочет пригласить главного тренера Маурисио Почеттино.

Мадридцы уже провели предварительные переговоры с окружением аргентинца, которого привлекает перспектива работы в испанском клубе.

Ситуация осложняется тем, что контракт Почеттино с «Тоттенхэм» рассчитан до 2021 года и не содержит опции выкупа. «Реалу» придется договариваться с президентом лондонцев Дэниэлом Леви, но тот не намерен расставаться с тренером.

Ранее сообщалось, что королевский клуб также планирует приобрести форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна.

Почеттино о работе в «Реале»: «Футбол приведет меня туда, куда захочет»