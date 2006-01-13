Чемпионат Германии. «Бавария» обыграла «Байер»

Сегодня возобновится чемпионат Германии. В 18-м туре бундеслиги «Байер» уступил дома «Баварии» (1:3), «РБ Лейпциг» сыграет с «Шальке», а дортмундская встретится с «Вольфсбургом».

Чемпионат Германии

18-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица бундеслиги

Статистика бундеслиги