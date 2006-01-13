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    Чемпионат Германии. «Бавария» обыграла «Байер»

    Теги Бавария Вердер Шальке-04 Гамбург Боруссия Дортмунд Байер Герта Боруссия Менхенгладбах Айнтрахт Франкфурт Штутгарт Вольфсбург Майнц-05 Ганновер-96 бундеслига Германия результаты Хоффенхайм 1899 Аугсбург Фрайбург Кельн РБ Лейпциг

    Сегодня возобновится чемпионат Германии. В 18-м туре бундеслиги «Байер» уступил дома «Баварии» (1:3), «РБ Лейпциг» сыграет с «Шальке», а дортмундская «Боруссия» встретится с «Вольфсбургом».

    Чемпионат Германии

    18-й тур

    Байер – Бавария 1:3 (0:1, 1:2)
    Дата проведения
    12 января, 22.30, «БайАрена»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 32 Мартинес, 0:2 – 59 Рибери, 1:2 – 70 Фолланд, 1:3 – 90 Хамес.
    БайерЛено, Та, Бендер, Венделл, Бельараби (Хенрихс, 60), Бендер, Кор (Аларио, 65), Бэйли, Хавертц, Брандт (Мехмеди, 77), Фолланд.
    БаварияУльрайх, Рафинья, Боатенг, Зюле, Алаба, Хамес, Мартинес, Видаль, Роббен (Коман, 65), Мюллер (Толиссо, 90), Рибери (Вагнер, 79).
    Предупреждения:
    Фолланд (10), Бельараби (15), Мюллер (27), Рафинья (42).
    Штутгарт – Герта
    Дата проведения
    13 января, 17.30, «Мерседес-Бенц-Арена»
    превью матча онлайн статистика
    Вердер – Хоффенхайм-1899
    Дата проведения
    13 января, 17.30, «Везерштадион»
    превью матча онлайн статистика
    Айнтрахт Ф – Фрайбург
    Дата проведения
    13 января, 17.30, «Коммерцбанк-Арена»
    превью матча онлайн статистика
    Аугсбург – Гамбург
    Дата проведения
    13 января, 17.30, «SGL Арена»
    превью матча онлайн статистика
    Ганновер 96 – Майнц
    Дата проведения
    13 января, 17.30, «АВД-Арена»
    превью матча онлайн статистика
    РБ Лейпциг – Шальке-04
    Дата проведения
    13 января, 20.30, «Ред Булл Арена Лейпциг»
    превью матча онлайн статистика
    Кельн – Боруссия М
    Дата проведения
    14 января, 17.30, «РейнЭнергиШтадион»
    превью матча онлайн статистика
    Боруссия Д – Вольфсбург
    Дата проведения
    14 января, 20.00, «Сигнал Идуна Парк»
    превью матча онлайн статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица бундеслиги

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