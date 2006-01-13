Чемпионат Германии. «Бавария» обыграла «Байер»

Сегодня возобновится чемпионат Германии. В 18-м туре бундеслиги «Байер» уступил дома «Баварии» (1:3), «РБ Лейпциг» сыграет с «Шальке», а дортмундская «Боруссия» встретится с «Вольфсбургом».
Чемпионат Германии
18-й тур
- Дата проведения
- 12 января, 22.30, «БайАрена»
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Байер –
Лено, Та, Бендер, Венделл, Бельараби (Хенрихс, 60), Бендер, Кор (Аларио, 65), Бэйли, Хавертц, Брандт (Мехмеди, 77), Фолланд.
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Бавария –
Ульрайх, Рафинья, Боатенг, Зюле, Алаба, Хамес, Мартинес, Видаль, Роббен (Коман, 65), Мюллер (Толиссо, 90), Рибери (Вагнер, 79).
- Дата проведения
- 13 января, 17.30, «Мерседес-Бенц-Арена»
- Дата проведения
- 13 января, 17.30, «Везерштадион»
- Дата проведения
- 13 января, 17.30, «Коммерцбанк-Арена»
- Дата проведения
- 13 января, 17.30, «SGL Арена»
- Дата проведения
- 13 января, 17.30, «АВД-Арена»
- Дата проведения
- 13 января, 20.30, «Ред Булл Арена Лейпциг»
- Дата проведения
- 14 января, 17.30, «РейнЭнергиШтадион»
- Дата проведения
- 14 января, 20.00, «Сигнал Идуна Парк»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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