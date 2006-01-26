Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Джейми Варди: «Игроки сборной Англии обязательно обсудят возможные проявления расизма на ЧМ в России»

    Теги сборная Англии премьер-лига Англия Лестер ЧМ-2018 Джейми Варди

    Нападающий «Лестера» и Джейми Варди высказался по поводу возможных проявлений расизма на ЧМ-2018 в России.

    «Игроки сборной пока не обсуждали эту тему, но я уверен, что поговорим.

    Мы сядем и обсудим все, что может произойти на ЧМ, если есть какой-то шанс, что это произойдет. 

    Нам нужно убедиться, что мы в курсе ситуации и правильно ее воспримем», – заявил Варди.

    В 2015 году Варди был оштрафован за расистское оскорбление в адрес японца. Игрок извинился и пояснил, что это скорее невежество, чем расизм.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться