Джейми Варди: «Игроки сборной Англии обязательно обсудят возможные проявления расизма на ЧМ в России»

Нападающий «Лестера» и Джейми Варди высказался по поводу возможных проявлений расизма на в России.

«Игроки сборной пока не обсуждали эту тему, но я уверен, что поговорим.

Мы сядем и обсудим все, что может произойти на ЧМ, если есть какой-то шанс, что это произойдет.

Нам нужно убедиться, что мы в курсе ситуации и правильно ее воспримем», – заявил Варди.

В 2015 году Варди был оштрафован за расистское оскорбление в адрес японца. Игрок извинился и пояснил, что это скорее невежество, чем расизм.