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    Криштиану Роналду: «Если выиграем Лигу чемпионов – это будет невероятный сезон»

    Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид примера Испания Лига чемпионов

    Криштиану Роналду поделился мнением о выступлениях «Реала» в этом сезоне.

    «Если выиграем Лигу чемпионов – это будет невероятный сезон. Мы не очень здорово начали сезон в чемпионате Испании и сильно разочарованы, никого не устраивает положение дел в примере.

    Но теперь мы должны усердно работать и постараться выиграть Лигу чемпионов, это наш приоритет в этом сезоне. Нам будет непросто в чемпионате Испании, но мы не должны сдаваться, хоть «Реал» и потерял много очков с начала сезона, мы должны продолжать работать», – сказал Роналду.

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