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    Шевченко – худшее приобретение Абрамовича в «Челси» по версии Goal.com, Жирков – 11-й

    Теги Юрий Жирков Челси Халид Буларуз Шон Райт-Филлипс Андрей Шевченко Босингва Раул Мейрелеш Йосси Бенаюн премьер-лига Англия Деку Асьер дель Орно Роман Абрамович Фернандо Торрес Матея Кежман Хуан Куадрадо Миши Батшуайи Абдул Рахман Баба Папи Джилободжи

    Сайт Goal.com поместил форварда Андрея Шевченко на первое место в рейтинге худших приобретений «Челси» за то время, на протяжении которого клубом управляет Роман Абрамович.

    Украинец перешел в лондонский клуб из «Милана» в 2006 году за 30 млн фунтов. Нападающий сыграл за «Челси» 77 матчей, забил 22 гола и отдал 11 голевых передач.

    На 11-м месте рейтинга российский защитник Юрий Жирков, выступавший за «Челси» с 2009 по 2011 год.

    Полный рейтинг выглядит так:

    1. Андрей Шевченко

    2. Матея Кежман

    3. Фернандо Торрес

    4. Папи Джилободжи

    5. Халид Буларуз

    6. Шон Райт-Филлипс

    7. Рахман Баба

    8. Асьер дель Орно

    9. Хуан Куадрадо

    10. Миши Батшуайи

    11. Юрий Жирков

    12. Жозе Босингва

    13. Раул Мейрелеш

    14. Йосси Бенаюн

    15. Деку

     

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