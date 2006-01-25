Шевченко – худшее приобретение Абрамовича в «Челси» по версии Goal.com, Жирков – 11-й

Сайт Goal.com поместил форварда Андрея Шевченко на первое место в рейтинге худших приобретений за то время, на протяжении которого клубом управляет Роман Абрамович.

Украинец перешел в лондонский клуб из в 2006 году за 30 млн фунтов. Нападающий сыграл за 77 матчей, забил 22 гола и отдал 11 голевых передач.

На 11-м месте рейтинга российский защитник , выступавший за «Челси» с 2009 по 2011 год.

Полный рейтинг выглядит так:

1. Андрей Шевченко

2. Матея Кежман

3. Фернандо Торрес

4. Папи Джилободжи

5. Халид Буларуз

6. Шон Райт-Филлипс

7. Рахман Баба

8. Асьер дель Орно

9. Хуан Куадрадо

10. Миши Батшуайи

11. Юрий Жирков

12. Жозе Босингва

13. Раул Мейрелеш

14. Йосси Бенаюн

15. Деку