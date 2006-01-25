Шевченко – худшее приобретение Абрамовича в «Челси» по версии Goal.com, Жирков – 11-й

Сайт Goal.com поместил форварда Андрея Шевченко на первое место в рейтинге худших приобретений «Челси» за то время, на протяжении которого клубом управляет Роман Абрамович.
Украинец перешел в лондонский клуб из «Милана» в 2006 году за 30 млн фунтов. Нападающий сыграл за «Челси» 77 матчей, забил 22 гола и отдал 11 голевых передач.
На 11-м месте рейтинга российский защитник Юрий Жирков, выступавший за «Челси» с 2009 по 2011 год.
Полный рейтинг выглядит так:
1. Андрей Шевченко
2. Матея Кежман
3. Фернандо Торрес
4. Папи Джилободжи
5. Халид Буларуз
6. Шон Райт-Филлипс
7. Рахман Баба
8. Асьер дель Орно
9. Хуан Куадрадо
10. Миши Батшуайи
11. Юрий Жирков
12. Жозе Босингва
13. Раул Мейрелеш
14. Йосси Бенаюн
15. Деку
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