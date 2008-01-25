Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Антонио Конте: «Мне ничего не надо, я тренер, буду продолжать работать с имеющимися игроками»

    Теги Челси Арсенал Кубок английской лиги Антонио Конте Росс Баркли

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте подвел итоги полуфинального матча Кубка английской лиги с «Арсеналом» (1:2).

    «Мы разочарованы итоговым результатом противостояния. Мои игроки должны быть довольны тем объемом работы, что они проделали. Мы пытались пробиться в финал турнира, но пропустили два неудачных гола после рикошетов.

    Очень обидно, потому что мы хорошо выступали в Кубке лиги. Это разочарование для меня, игроков и болельщиков.

    Мы хорошо начали встречу, провели отличный первый тайм, но во второй половине игры баланс нарушился.

    Было сложно исправить травму одного из наших ведущих игроков, особенно когда единственный подходящий футболист на замену – Росс Баркли. Ему еще предстоит улучшить многие вещи в своей игре, он работает с командой всего 2 недели. Сегодня у меня просто не было выбора, пришлось выпускать его, но думаю, что вскоре он будет играть лучше.

    Мне ничего не надо, я тренер, буду продолжать работать с имеющимися игроками», – сказал Конте.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться