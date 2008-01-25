Антонио Конте: «Мне ничего не надо, я тренер, буду продолжать работать с имеющимися игроками»

Главный тренер Антонио Конте подвел итоги полуфинального матча Кубка английской лиги с (1:2).

«Мы разочарованы итоговым результатом противостояния. Мои игроки должны быть довольны тем объемом работы, что они проделали. Мы пытались пробиться в финал турнира, но пропустили два неудачных гола после рикошетов.

Очень обидно, потому что мы хорошо выступали в Кубке лиги. Это разочарование для меня, игроков и болельщиков.

Мы хорошо начали встречу, провели отличный первый тайм, но во второй половине игры баланс нарушился.

Было сложно исправить травму одного из наших ведущих игроков, особенно когда единственный подходящий футболист на замену – . Ему еще предстоит улучшить многие вещи в своей игре, он работает с командой всего 2 недели. Сегодня у меня просто не было выбора, пришлось выпускать его, но думаю, что вскоре он будет играть лучше.

Мне ничего не надо, я тренер, буду продолжать работать с имеющимися игроками», – сказал Конте.