Антонио Конте: «Мне ничего не надо, я тренер, буду продолжать работать с имеющимися игроками»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте подвел итоги полуфинального матча Кубка английской лиги с «Арсеналом» (1:2).
«Мы разочарованы итоговым результатом противостояния. Мои игроки должны быть довольны тем объемом работы, что они проделали. Мы пытались пробиться в финал турнира, но пропустили два неудачных гола после рикошетов.
Очень обидно, потому что мы хорошо выступали в Кубке лиги. Это разочарование для меня, игроков и болельщиков.
Мы хорошо начали встречу, провели отличный первый тайм, но во второй половине игры баланс нарушился.
Было сложно исправить травму одного из наших ведущих игроков, особенно когда единственный подходящий футболист на замену – Росс Баркли. Ему еще предстоит улучшить многие вещи в своей игре, он работает с командой всего 2 недели. Сегодня у меня просто не было выбора, пришлось выпускать его, но думаю, что вскоре он будет играть лучше.
Мне ничего не надо, я тренер, буду продолжать работать с имеющимися игроками», – сказал Конте.
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