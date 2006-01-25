Рамос организовал ужин для лидеров «Реала», пригласив Роналду, Марсело и Модрича

Капитан Серхио Рамос организовал неформальный ужин, на который были приглашены лидеры команды.

Эта встреча должна помочь ослабить напряжение вокруг форварда и защитника Марсело, сообщает Marca со ссылкой на Onda Cero.

Об организации мероприятия Рамоса попросил президент «Реала» , с которым защитник находится в отличных отношениях.

Перес осознает значение Криштиану Роналду для сегодняшнего и решил несколько снизить напряжение вокруг лидера команды.

Ужин был организован и в поддержку , который в последнее время не показывает лучшей игры, за что подвергается критике не только со стороны болельщиков, но и со стороны партнеров.