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    Рамос организовал ужин для лидеров «Реала», пригласив Роналду, Марсело и Модрича

    Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид Серхио Рамос примера Испания Марсело Лука Модрич Флорентино Перес

    Капитан «Реала» Серхио Рамос организовал неформальный ужин, на который были приглашены лидеры команды.

    Эта встреча должна помочь ослабить напряжение вокруг форварда Криштиану Роналду и защитника Марсело, сообщает Marca со ссылкой на Onda Cero.

    Об организации мероприятия Рамоса попросил президент «Реала» Флорентино Перес, с которым защитник находится в отличных отношениях.

    Перес осознает значение Криштиану Роналду для сегодняшнего «Реала» и решил несколько снизить напряжение вокруг лидера команды.

    Ужин был организован и в поддержку Марсело, который в последнее время не показывает лучшей игры, за что подвергается критике не только со стороны болельщиков, но и со стороны партнеров.

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