«Зенит» начал переговоры с «Атлетико» о трансфере Гайтана

«Зенит» и «Атлетико» начали переговоры о возможном переходе полузащитника Николаса Гайтана.
Мадридский клуб хочет получить за 29-летнего хавбека часть от 25 миллионов евро, выплаченных за него «Бенфике» в 2016 году, и продать как минимум 50% прав на игрока.
Интерес к Гайтану также проявляет его бывший клуб – «Бока Хуниорс», но в связи с риском проиграть борьбу за него «Зениту» представители аргентинской команды в качестве альтернативы рассматривают покупку Мигеля Альмирона из «Атланты Юнайтед».
Аргентинский журналист Луис Фрегосси утверждает, что Гайтан в шаге от перехода в «Зенит», который уже согласовал условия сделки с «Атлетико».
Напомним, что летом 2017 года из «Атлетико» в «Зенит» перешел другой аргентинец – опорный полузащитник Матиас Краневиттер.
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