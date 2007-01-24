«Зенит» начал переговоры с «Атлетико» о трансфере Гайтана

и «Атлетико» начали переговоры о возможном переходе полузащитника .

Мадридский клуб хочет получить за 29-летнего хавбека часть от 25 миллионов евро, выплаченных за него «Бенфике» в 2016 году, и продать как минимум 50% прав на игрока.

Интерес к Гайтану также проявляет его бывший клуб – , но в связи с риском проиграть борьбу за него представители аргентинской команды в качестве альтернативы рассматривают покупку Мигеля Альмирона из «Атланты Юнайтед».

Аргентинский журналист Луис Фрегосси утверждает, что Гайтан в шаге от перехода в «Зенит», который уже согласовал условия сделки с .

Напомним, что летом 2017 года из «Атлетико» в «Зенит» перешел другой аргентинец – опорный полузащитник .