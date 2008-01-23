Президент УЕФА: «Самые богатые клубы скупают всех лучших игроков. Мы должны остановить это»

Президент УЕФА Александер Чеферин подтвердил приверженность к курсу за сохранение соревновательного баланса в футболе.

«Самые богатые клубы скупают всех лучших игроков. Мы должны остановить это», – сказал Чеферин.

По словам словенца, УЕФА планирует обсудить с владельцами клубов введение в европейском футболе ограничений на агентские комиссионные и потолка зарплат для игроков.

Клубы, которые не будут соблюдать новые правила, обяжут заплатить налог на роскошь.

УЕФА хочет дополнить ФФП ограничениями для трансферов. Разница между покупками и продажами – не более 100 млн евро