Венгер о трансфере Санчеса в «МЮ»: «Наверное, это его последний большой контракт. Не понимаю тех, кто покидает «Арсенал»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал предстоящий переход полузащитника команды Алексиса Санчеса в , где тот будет зарабатывать 450 тысяч фунтов в неделю.

«Не понимаю тех, кто покидает . Но за 30 лет трансферной деятельности многое узнаешь о людях.

Наверное, это его последний большой контракт на высоком уровне. Взвесив все за и против, мы приняли решение отпустить его. Мы сделали все возможное, чтобы удержать Санчеса. Даже «Ман Сити» в итоге вышел из борьбы, и это говорит о том, что у нас не было шанса продлить с ним контракт.

Мы старались найти наилучшее решение. В итоге наилучшим решением стало расставание с игроком мирового класса, я этого не отрицаю, но у нас будет кем его заменить (Санчес уходит в обмен на Мхитаряна – прим. Sports.ru).

Будущее покажет, правильно мы поступили или нет», – сказал Венгер.

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