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    Трансферы Мхитаряна и Санчеса будут подтверждены в начале недели. Нужно обновить разрешения на работу

    Теги Манчестер Юнайтед Алексис Санчес премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Генрих Мхитарян

    Сделка по обмену полузащитника «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна на нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса близка в завершению.

    Официально о трансферах будет объявлено в начале следующей недели.

    Обоим футболистам нужно обновить разрешения на работу, поэтому подтверждение переходов ожидается в понедельник или, вероятнее, во вторник.

    Ранее стало известно, что Мхитарян прибыл в Лондон на медосмотр, а Санчес – в Манчестер.

    Клубы обменяются футболистами без доплаты.

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