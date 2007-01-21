Трансферы Мхитаряна и Санчеса будут подтверждены в начале недели. Нужно обновить разрешения на работу

Сделка по обмену полузащитника Генриха Мхитаряна на нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса близка в завершению.

Официально о трансферах будет объявлено в начале следующей недели.

Обоим футболистам нужно обновить разрешения на работу, поэтому подтверждение переходов ожидается в понедельник или, вероятнее, во вторник.

Ранее стало известно, что Мхитарян прибыл в Лондон на медосмотр, а Санчес – в Манчестер.

Клубы обменяются футболистами без доплаты.