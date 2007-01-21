Трансферы Мхитаряна и Санчеса будут подтверждены в начале недели. Нужно обновить разрешения на работу

Сделка по обмену полузащитника «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна на нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса близка в завершению.
Официально о трансферах будет объявлено в начале следующей недели.
Обоим футболистам нужно обновить разрешения на работу, поэтому подтверждение переходов ожидается в понедельник или, вероятнее, во вторник.
Ранее стало известно, что Мхитарян прибыл в Лондон на медосмотр, а Санчес – в Манчестер.
Клубы обменяются футболистами без доплаты.
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