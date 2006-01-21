Бэйл в этом сезоне забил в примере больше Роналду, проведя на поле на 678 минут меньше

Нападающий Гарет Бэйл отметился дублем в матче 20-го тура примеры против (3:1, второй тайм).

Этот гол стал для 28-летнего валлийца шестым в восьми матчах чемпионата в текущем сезоне.

При этом Бэйл обошел (4 гола в 14 матчах), несмотря на то, что провел на поле на 678 минут меньше (8 матчей против 14).

В 6 матчах против «Депортиво» Бэйл забил 8 мячей.

Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Депортиво».

Роналду проводит худший сезон в «Мадриде». И ему тупо не везет