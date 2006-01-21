Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Бэйл в этом сезоне забил в примере больше Роналду, проведя на поле на 678 минут меньше

    Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид Депортиво примера Испания Гарет Бэйл

    Нападающий «Реала» Гарет Бэйл отметился дублем в матче 20-го тура примеры против «Депортиво» (3:1, второй тайм).

    Этот гол стал для 28-летнего валлийца шестым в восьми матчах чемпионата в текущем сезоне.

    При этом Бэйл обошел Криштиану Роналду (4 гола в 14 матчах), несмотря на то, что провел на поле на 678 минут меньше (8 матчей против 14).

    В 6 матчах против «Депортиво» Бэйл забил 8 мячей.

    Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Депортиво».

    Роналду проводит худший сезон в «Мадриде». И ему тупо не везет

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться