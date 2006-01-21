Бэйл в этом сезоне забил в примере больше Роналду, проведя на поле на 678 минут меньше

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл отметился дублем в матче 20-го тура примеры против «Депортиво» (3:1, второй тайм).
Этот гол стал для 28-летнего валлийца шестым в восьми матчах чемпионата в текущем сезоне.
При этом Бэйл обошел Криштиану Роналду (4 гола в 14 матчах), несмотря на то, что провел на поле на 678 минут меньше (8 матчей против 14).
В 6 матчах против «Депортиво» Бэйл забил 8 мячей.
Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Депортиво».
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