Пеп Гвардиола: «Ман Сити» нужно еще 10 побед, чтобы стать чемпионом»

Главный тренер Пеп Гвардиола прокомментировал победу над «Ньюкаслом» (3:1) в матче 24-го тура чемпионата Англии.

«Нам нужно еще 10 побед, чтобы стать чемпионами, и мы постараемся заработать больше очков. Иногда мы сталкиваемся с такими командами, как «Саутгемптон», «Вест Хэм», «Борнмут», которые играют по схеме 5-4-1, поэтому очень важно атаковать и такой вид команды.

Речь не о том, сколько голов вы забиваете, а сколько шансов вы создаете, сколько сэйвов сделает ваш вратарь. Было важно, как мы реагировали на счет 2:1, но мы не паниковали», – сказал Гвардиола.