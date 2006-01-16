Гильем Балаге: «МЮ» несколько раз рассматривал возвращение Роналду, но впервые для этого что-то может сделать и «Реал», и сам игрок»

Известный журналист Гильем Балаге поделился мнением о том, что нападающий «Реала» Криштиану Роналду может вернуться в «Манчестер Юнайтед».

«Каждый раз, когда Криштиану Роналду и «Манчестер Юнайтед» появляются в одном предложении, британская пресса возбуждается. Сообщили, что Роналду хочет уйти. Похоже, что «Реал» готов отпустить его, а анализ в Англии сосредоточен не столько на том, хотят ли он его в своей команде, а на там, как могут это сделать.

«Реал» хочет устроить борьбу за Роналду между «ПСЖ» и английским клубом. Но реальность может быть совсем иной.

«Юнайтед» осторожны в отношении Роналду. Они знают, что ему будет 33 года и он попросил чистую годовую зарплату в размере 50 миллионов евро. Также «Реал» попросит 100 миллионов за игрока. Более того, «Манчестер Юнайтед» не может показать отсутствие интереса, если будет подтверждено, что игрок действительно вышел на рынок, поскольку владельцы пообещали бороться за лучших игроков в мире.

«Манчестер Юнайтед» несколько раз рассматривал возвращение Криштиану, но на этот раз, впервые за девять лет, для этого что-то может сделать и «Реал», и сам игрок», – сообщил Балаге.