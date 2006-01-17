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    Зинедин Зидан: «Все в «Реале» любят Криштиану»

    Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид примера Испания Зинедин Зидан

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал слухи о возможном уходе форварда Криштиану Роналду.

    «Я не беспокоюсь. Вне команды все могут это обсуждать, но внутри Криштиану думает только об игре. Я хочу обсуждать только футбол, то, чем он может нам помочь на поле.

    Я не могу представить «Реал» без Криштиану. Это его клуб, где он и должен быть. Клуб, болельщики – все его любят. Я всегда говорил одно и тоже: «Не вижу его вне Мадрида». Меня интересует только спортивная составляющая, и в тяжелый момент он здесь, с «Реалом».

    Я не хочу обсуждать контрактные дела. Он великолепный игрок. Это нужно обсуждать с руководством. Я говорю только о том, как он себя проявляет на поле. Все остальное меня не касается», – сказал Зидан.

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