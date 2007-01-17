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    «Манчестер Юнайтед» согласовал контракт с Моуринью до 2021 года

    Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью премьер-лига Англия

    «Манчестер Юнайтед» близок к продлению контракта с главным тренером Жозе Моуринью.

    Переговоры начались в прошлом месяце, и сейчас стороны достигли договоренности.

    Ожидается, что новое соглашение 54-летнего специалиста с английским клубом будет рассчитано до июня 2021 года с возможностью продления еще на год.

    Португалец пока не поставил свою подпись, но это лишь формальность. Как только бумаги будут готовы, о сделке объявят официально.

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