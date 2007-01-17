«Манчестер Юнайтед» согласовал контракт с Моуринью до 2021 года

близок к продлению контракта с главным тренером Жозе Моуринью.

Переговоры начались в прошлом месяце, и сейчас стороны достигли договоренности.

Ожидается, что новое соглашение 54-летнего специалиста с английским клубом будет рассчитано до июня 2021 года с возможностью продления еще на год.

Португалец пока не поставил свою подпись, но это лишь формальность. Как только бумаги будут готовы, о сделке объявят официально.