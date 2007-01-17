Роналдиньо официально завершил карьеру

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо официально завершил игровую карьеру.

О решении 37-летнего футболиста сообщил его брат и агент Роберто де Ассиш.

«Роналдиньо завершил карьеру. Все, конец. Возможно, мы придумаем что-нибудь большое после , в августе.

Организуем события в Бразилии, Европе и Азии. Ну и, естественно, организуем матч со сборной Бразилии», – сказал де Ассиш.

В последний раз Роналдиньо появлялся на поле в официальном матче в сентябре 2015 года в составе .

Он также выступал за «Керетаро», «Атлетико Минейро», «Фламенго», , «Барселону», «ПСЖ» и «Гремио».

Роналдиньо является двукратным чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов в составе «Барселоны» и чемпионом Италии в составе .

В 2002 году он выиграл чемпионат мира со сборной Бразилии, в 2005-м – Кубок конфедераций, а в 1999-м – Кубок Америки.