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    Роналдиньо официально завершил карьеру

    Теги ПСЖ Милан Гремио Фламенго Флуминенсе высшая лига Бразилия сборная Бразилии Кубок России Барселона Роналдиньо лига 1 Франция серия А Италия примера Испания Атлетико Минейро Роберто де Ассиш Керетаро

    Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо официально завершил игровую карьеру.

    О решении 37-летнего футболиста сообщил его брат и агент Роберто де Ассиш.

    «Роналдиньо завершил карьеру. Все, конец. Возможно, мы придумаем что-нибудь большое после ЧМ-2018, в августе.

    Организуем события в Бразилии, Европе и Азии. Ну и, естественно, организуем матч со сборной Бразилии», – сказал де Ассиш.

    В последний раз Роналдиньо появлялся на поле в официальном матче в сентябре 2015 года в составе «Флуминенсе».

    Он также выступал за «Керетаро», «Атлетико Минейро», «Фламенго», «Милан», «Барселону», «ПСЖ» и «Гремио».

    Роналдиньо является двукратным чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов в составе «Барселоны» и чемпионом Италии в составе «Милана».

    В 2002 году он выиграл чемпионат мира со сборной Бразилии, в 2005-м – Кубок конфедераций, а в 1999-м – Кубок Америки.

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