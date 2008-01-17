Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Зенит» хотел выкупить Маркова у «Тосно», но игрок выбрал «Динамо»

    Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва Тосно Евгений Марков Вячеслав Матюшенко

    Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко рассказал, что форвард Евгений Марков перейдет в «Динамо», несмотря на интерес со стороны «Зенита».

    «Зенит» был готов подписать контракт с Марковым, сегодня нам поступил запрос от клуба из Санкт-Петербурга. Мы направили его игроку. Он ответил, что отказывается подписывать контракт с «Зенитом».

    Сегодня как раз истекает третий день после предложения «Динамо», и мы уже переслали бумаги с ответом Евгения в клуб из Санкт- Петербурга.

    У «Зенита» было не только право, но и много времени, чтобы выкупить футболиста, однако по трансферу никто не обращался.

    Поступило оно только после того, как обратилось московское «Динамо», – сообщил Матюшенко.

    Как сообщает ТАСС, московский клуб предложит 23-летнему футболисту контракт на три или четыре года.

    В 19 матчах РФПЛ Марков забил 8 голов и отдал 1 голевой пас. Подробную статистику игрока смотрите здесь.

    Новый герой премьер-лиги. Он уже догнал Промеса

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться