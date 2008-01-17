«Зенит» хотел выкупить Маркова у «Тосно», но игрок выбрал «Динамо»

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко рассказал, что форвард Евгений Марков перейдет в «Динамо», несмотря на интерес со стороны .

был готов подписать контракт с Марковым, сегодня нам поступил запрос от клуба из Санкт-Петербурга. Мы направили его игроку. Он ответил, что отказывается подписывать контракт с .

Сегодня как раз истекает третий день после предложения , и мы уже переслали бумаги с ответом Евгения в клуб из Санкт- Петербурга.

У было не только право, но и много времени, чтобы выкупить футболиста, однако по трансферу никто не обращался.

Поступило оно только после того, как обратилось московское , – сообщил Матюшенко.

Как сообщает ТАСС, московский клуб предложит 23-летнему футболисту контракт на три или четыре года.

В 19 матчах РФПЛ Марков забил 8 голов и отдал 1 голевой пас. Подробную статистику игрока смотрите здесь.

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