«Зенит» хотел выкупить Маркова у «Тосно», но игрок выбрал «Динамо»

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко рассказал, что форвард Евгений Марков перейдет в «Динамо», несмотря на интерес со стороны «Зенита».
«Зенит» был готов подписать контракт с Марковым, сегодня нам поступил запрос от клуба из Санкт-Петербурга. Мы направили его игроку. Он ответил, что отказывается подписывать контракт с «Зенитом».
Сегодня как раз истекает третий день после предложения «Динамо», и мы уже переслали бумаги с ответом Евгения в клуб из Санкт- Петербурга.
У «Зенита» было не только право, но и много времени, чтобы выкупить футболиста, однако по трансферу никто не обращался.
Поступило оно только после того, как обратилось московское «Динамо», – сообщил Матюшенко.
Как сообщает ТАСС, московский клуб предложит 23-летнему футболисту контракт на три или четыре года.
В 19 матчах РФПЛ Марков забил 8 голов и отдал 1 голевой пас. Подробную статистику игрока смотрите здесь.
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