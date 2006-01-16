Перес сказал Мендешу, чтобы тот искал Роналду новый клуб

Нападающий Криштиану Роналду может покинуть клуб.

Как утверждает португальское издание Diario Record, президент «Реала» пообщался с агентом Роналду Жорже Мендешем и дал тому карт-бланш на поиски нового клуба для футболиста.

Конкретной суммы Перес не называл, в контракте прописан 1 миллиард евро, но вряд ли «Реал» рассчитывает выручить за Криштиану такие деньги.

Сообщалось, что «Реал» может включить Роналду в сделку по форварду «ПСЖ» Неймару, в приобретении которого крайне заинтересован функционер.

Роналду считает, что Перес обманул его, и хочет вернуться в «МЮ»