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    Перес сказал Мендешу, чтобы тот искал Роналду новый клуб

    Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид примера Испания Флорентино Перес Жорже Мендеш агенты

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду может покинуть клуб.

    Как утверждает португальское издание Diario Record, президент «Реала» Флорентино Перес пообщался с агентом Роналду Жорже Мендешем и дал тому карт-бланш на поиски нового клуба для футболиста.

    Конкретной суммы Перес не называл, в контракте прописан 1 миллиард евро, но вряд ли «Реал» рассчитывает выручить за Криштиану такие деньги.

    Сообщалось, что «Реал» может включить Роналду в сделку по форварду «ПСЖ» Неймару, в приобретении которого крайне заинтересован функционер.

    Роналду считает, что Перес обманул его, и хочет вернуться в «МЮ»

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